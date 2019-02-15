Bakan Çavuşoğlu'ndan tanzim mesajı

BAKAN Çavuşoğlu, daha sonra Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in, Kumluca Belediyesi Konferans Salonu’ndaki Kumluca proje tanıtım toplantısına katıldı. Bakan Çavuşoğlu, ardından Kumluca Belediye Başkan Adayı Hüsamettin Çetinkaya’nın Gödene Caddesi üzerindeki seçim koordinasyon merkezinin açılış törenine katıldı. Cumhur İttifakı’nın önemine vurgu yapan Bakan Çavuşoğlu, “Bu ittifak neden kuruldu. Devletin devamı milletin bekası için kuruldu. Türkiye’yi 2023, 2053 hedeflerine 2071 hedeflerine ulaştırmak için kurulmuştur. Türkiye’ye karşı içeriden ve dışarıdan saldıranlara içeriden ihanet edenlere dışarıdan Türkiye’yi sarsmaya çalışanlara engel çıkaranlara karşı bu ittifak kurulmuştur. Bizim kimseyle husumetimiz yok. Bizim hedefimiz ülkemizi büyütmek, milletimizi hak ettiği seviyeye her anlamda çıkartmaktır” dedi.

‘AMACIMIZ ÇİFTÇİYİ KORUMAK’

"Çiftimizin üzerinden rant elde etmeye çalışıyorlar, bizi köşeye sıkıştırmaya çalışıyorlar" diyen Bakan Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanımız bu ucuz acemi siyasetçilere pabuç bırakır mı? Tanzim satış yerleri kurduk, ‘bu çiftçiye karşı’ diyorlar. Ne alakası var. Çiftçinin ürettiği ürünün daha çok satılması için ve tüketicinin de kazıklanmaması için bir çalışmadır. Bugün Kumluca’da 3 liraya satılan domates Antalya dışına çıkınca neden 9 lira oluyor? Aradaki 6 lirayı kim yiyor? Çiftçinin cebine mi giriyor? Kim bundan para kazanıyor. Bunu kim suistimal ediyor. Cumhurbaşkanımızın derdi bu. Bu hak etmeden arada 6 lira kazananlarla mücadele etmektir. Bu çiftçiyi ve tüketiciyi korumak içindir. Bu 6 lira o çiftçinin cebine gitmediğine göre tüketicinin cebinden çıkıyor. Rant olarak gidiyor. Aracıları kaldırdığın zaman çiftçinin malı yine değerinden satılıyor” dedi.

