Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Suriye' açıklaması

Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Yerinden edilmiş 500 binden fazla Suriyeli Kürt var. Bunların büyük bir çoğunluğu da YPG tarafında sürgüne gönderilmiş Kürtlerdir. Ama sadece Kürtler değil, diğer halklar da var. Bu insanların geri dönmesi için para harcanması lazım. DAİŞ’ten temizlenen bölgelerde insanların daha iyi şartlarda yaşaması gerekiyor. İşte o zaman Suriye’deki bu şehirleri istikrara kavuştururuz" dedi