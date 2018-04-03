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Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Suriye' açıklaması

Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Yerinden edilmiş 500 binden fazla Suriyeli Kürt var. Bunların büyük bir çoğunluğu da YPG tarafında sürgüne gönderilmiş Kürtlerdir. Ama sadece Kürtler değil, diğer halklar da var. Bu insanların geri dönmesi için para harcanması lazım. DAİŞ’ten temizlenen bölgelerde insanların daha iyi şartlarda yaşaması gerekiyor. İşte o zaman Suriye’deki bu şehirleri istikrara kavuştururuz" dedi

Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Suriye' açıklaması

Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Yerinden edilmiş 500 binden fazla Suriyeli Kürt var. Bunların büyük bir çoğunluğu da YPG tarafında sürgüne gönderilmiş Kürtlerdir. Ama sadece Kürtler değil, diğer halklar da var. Bu insanların geri dönmesi için para harcanması lazım. DAİŞ’ten temizlenen bölgelerde insanların daha iyi şartlarda yaşaması gerekiyor. İşte o zaman Suriye’deki bu şehirleri istikrara kavuştururuz" dedi

03 Nisan 2018 Salı 23:22
Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Suriye' açıklaması
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Haber: Alper KUTAY

FRANSA Menbiç’e asker gönderilmesiyle ilgili sorulan bir soruya da yanıt veren Bakan Çavuşoğlu, “Ne dediğini bilmeyen, ne yapacağını adeta şaşıran bir ülkeyle karşı karşıyayız. Oysa Fransa, Suriye’nin gerçeklerini diğer batılı ülkelerden daha iyi biliyor. Bugüne kadar doğru çizgide ilerliyordu. Fakat son aylarda maalesef Fransa doğru bildiklerini söylemeyen, gerçekleri çarpıtan bir ülke haline geldi. Bunun kendi iç siyasetinden kaynaklandığını görüyoruz. Fransızlara 'Uzaktan ahkâm kesmeyin, gelin Afrin’e birlikte yardım edelim' dedik" açıklaması yaptı.
 

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Anahtar Kelimeler:
Alanyalı Dışişleri BakanıMevlüt Çavuşoğlu
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