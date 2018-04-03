Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Suriye' açıklaması

Haber: Alper KUTAY
FRANSA Menbiç’e asker gönderilmesiyle ilgili sorulan bir soruya da yanıt veren Bakan Çavuşoğlu, “Ne dediğini bilmeyen, ne yapacağını adeta şaşıran bir ülkeyle karşı karşıyayız. Oysa Fransa, Suriye’nin gerçeklerini diğer batılı ülkelerden daha iyi biliyor. Bugüne kadar doğru çizgide ilerliyordu. Fakat son aylarda maalesef Fransa doğru bildiklerini söylemeyen, gerçekleri çarpıtan bir ülke haline geldi. Bunun kendi iç siyasetinden kaynaklandığını görüyoruz. Fransızlara 'Uzaktan ahkâm kesmeyin, gelin Afrin’e birlikte yardım edelim' dedik" açıklaması yaptı.
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