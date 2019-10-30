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Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Soykırım' tepkisi

Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlui ABD Temsilciler Meclisi'nde alınan karara sert tepki gösterdi

POLİTİKA 30.10.2019, 17:26
Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Soykırım' tepkisi
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ALPER KUTAY

ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Türkiye’ye karşı alınan kararın sebebi Suriye’de oyunu bozmamızdır. Türkiye olarak önce sahada, sonra masada attığımız adımlarla ve yaptığımız hamlelerle hem ABD hem de Rusya ile vardığımız mutabakatta da bu oyunu bozduk” dedi. Bakan Çavuşoğlu, ABD Temsilciler Meclisi’nde sözde "Ermeni Soykırımı”nı tanıyan kararın kabul edilmesiyle ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kararın bir yasa tasarısı değil karar olduğunu vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, “Hiçbir bağlayıcılığı yok. Hiçbir bağlayıcılığı yok diye bu karara göz yumacak değiliz. Tepkimizi zaten ortaya koyduk. İki tane Türkiye’ye karşı alınan kararın sebebi Suriye’de oyunu bozmamızdır. Orada bir terör devleti kurulmak isteniyordu. Türkiye olarak önce sahada, sonra masada attığımız adımlarla ve yaptığımız hamlelerle hem ABD hem de Rusya ile vardığımız mutabakatta da bu oyunu bozduk” dedi.

‘DEMOKLES’İN KILICI MİSALİ’
Bunun intikamının alınmaya çalışıldığını söyleyen Bakan Çavuşoğlu, “Başka bir izahı yok. Hep Demokles’in Kılıcı gibi tutuyorlardı. Bu yok hükmünde olan bir kararın neticesi yoktur. Sadece Amerika gibi bir ülkenin içine düştüğü durum bakımından da ibretliktir. Biz bunu külliyen reddettik ve yok hükmünde olduğunu kendilerine de bildirdik. ABD Büyükelçisini de bakanlığımıza çağırarak hem tepkimizi hem de beklentilerimizi söyledik. Daha önce yönetimle görüşmelerimiz olmuştu. Gördük ki ABD’deki iç siyaset sebebiyle Temsilciler Meclisi üzerinde yapabilecekleri bir şey yok. Bunu çok fazla uzatmaya, kafamıza takmaya gerek yok, yok hükmünde bir karardır. Burada da tabii ki ABD yönetiminin tutumu önemli” diye konuştu.

#bakan çavuşoğlu #soykırım
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