Bakan Çavuşoğlu'ndan Sipahlioğlu'na övgü

Haber: Alper KUTAY

ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katı Atık Bertaraf Tesisi’nin hayata geçmesinde büyük emekleri olduğunu söylediği 1999-2014 yılları Alanya Belediye Başkanı Hasan Sipahioğlu’nu da unutmadı. Bakan Çavuşoğlu, "vizyoner belediye başkanı" olarak adlandırdığı Hasan Sipahioğlu ile ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: “Vizyoner Belediye Başkanımız Hasan Sipahioğlu’nun o günkü önderliğini hiçbir zaman unutmam. Hasan Sipahioğlu benim tanıdığım, sadece Türkiye’de değil, dünyada da tanıdığım en vizyoner belediye başkanlarından biridir. Alanya’mıza birçok hizmetler yaptı, kendisine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Hizmeti kim yaparsa teşekkür etmesini bilmemiz lazım.”

