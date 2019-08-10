Bakan Çavuşoğlu'ndan sert mesaj: Münbiç gibi olmayacak, buna müsaade etmeyeceğiz
Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Suriye'de bir taraftan terörle mücadele, bir de söylediğimiz gibi Amerika ile orada terör koridorunu ortadan kaldırmak, onun yerine barış koridoru ya da güvenli bölge oluşturmak için çalışıyoruz. Ama bu çalışma süreci Münbiç gibi olmayacak, buna müsaade etmeyeceğiz. Bir oyalama sürecine kesinlikle müsaade etmeyiz. Çünkü bu bizim için hayati derecede önemli bir güvenlik meselesidir" diye konuştu.
POLİTİKA 09.08.2019, 15:48 Melike Temir
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