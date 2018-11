Bakan Çavuşoğlu'ndan sağduyu çağrısı

GÖRÜŞMESİNİN ardından basın toplantısına katılan Bakan Çavuşoğlu, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Karadeniz'de Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginliği değerlendiren Bakan Çavuşoğlu iki ülkeye de sağduyu çağrısında bulundu. Süreci yakından takip ettiklerini de belirten Bakan Çavuşoğlu, "Biz de bu süreci yakından takip ettik, ediyoruz. Her şeyden önce hem Ukrayna hem de Rusya'ya bu süreçte sağduyulu davranmaları çağrısında bulunmak isterim. Elbette Kırım'ın statüsü ve yine bazı konularda tartışmalar devam ediyor. Çözülmeyen sorunlar var, belirsizlik de var. Bu sorunların çözümü zaman alabilir. Ortada defakto durumlar da var. Bu süreçte bu tür sorunların bir daha yaşanmaması için bazı kuralların belirlenmesi gerekiyor. Zaten Karadeniz'de yeterince gerginlik var ve ara ara da tırmanmayı görüyoruz. Bu son olayda gerginliği artırdı. Biz bundan yana değiliz. Her iki ülke ile de ilişkilerimiz son derece iyi ve yine her iki ülke ile bu gerginliği azaltmaları için gerekli temaslarda bulunacağız. Ama buradan da bu çağrıyı yapmak istedim" dedi.