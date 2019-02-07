Bakan Çavuşoğlu'ndan Pompeo’ya harita tepkisi

ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin başkenti Washington'da yaptığı temasların ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, DEAŞ Karşıtı Koalisyon Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak için geldiği Washington'daki temaslarının ardından yaptığı açıklamada, "Türkiye olarak DEAŞ'la mücadele ve hem Suriye hem de Irak'a istikrarın tam olarak tesis edilmesi ile ilgili düşüncelerimizi vurguladık. Ayrıca DEAŞ'la mücadelenin ve ABD'nin çekilmesinin birlikte koordine edilmesi gerektiğinin altını özellikle çizdik" dedi. ABD Dışişleri Bakanı Pompoe'nun Venezuela konusunda ABD'ye destek veren ülkeleri gösteren dünya haritasında Türkiye'nin ikiye bölündüğüne dair bir soruyu yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu, Pompeo'yla öğle yemeğinde bir araya geldiklerini, ABD'ye Venezuela konusunda destek veren ülkeler haritasını değerlendirdiklerini aktardı. Bakan Çavuşoğlu, "Bahsettiğiniz o haritada sadece Türkiye ile ilgili değil, başka ülkelerle ilgili de çok ciddi hatalar yapılmış. Bugün ABD Dışişleri Bakanlığı büyükelçiliğimize de yazılı bir şekilde dönerek haritadaki diğer ülkelerle yapılan çok ciddi hataları da bildirmişler. Tabii biz bu haritayı görünce tepki gösterdik, arkadaşlarımız hemen devreye girdiler ve büyükelçimiz bu bilgileri verdi. Kanada dahil hatalar yapıldı. Teknik bir hata ama vahim bir hata" diye konuştu.

