Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli Suriye açıklaması!

Türkiye-Suriye sınırında kurulması planlanan güvenli bölgenin kontrolünün Türk tarafında olması gerektiğini söyleyen Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'yla işbirliğine devam edeceklerinin altını çizdi.

Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli Suriye açıklaması!
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BM İnsan Hakları Konseyi toplantısına katılmak üzere gittiği Cenevre'de konuşan Çavuşoğlu, Suriye sınırında kurulması planlanan güvenli bölgeye ilişkin soruyu yanıtladı. Çavuşoğlu, "Burası hemen bizim sınırımızın ötesi, dolayısıyla süreci Türkiye yönetmeli. Ancak biz her zaman Rusya'yla çalıştık ve Rus güvenlik kuruluşları ve ordusu da dahil olmak üzere Moskova'yla çalışmaya devam edeceğiz" dedi. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ise, güvenli bölge oluşturmak için uluslararası bir gücün parçası olarak Suriye'nin kuzeydoğusunda birkaç yüz asker bırakacaklarını duyurmuştu.

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