Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklama

ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gündemdeki konular hakkında açıklamalarda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklama
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ABD'NİN SURİYE'DEN ÇEKİLME SÜRECİ

ABD'nin çekilme kararından sonra farklı tutumlar konuşuldu, paylaşıldı. Esasen bu ABD'nin tam anlamıyla bir stratejisinin olmadığını gösteriyor. Kendilerine bu konuda yardımcı olmaya çalıştık. Burada anlayışımızın da örtüşmesi gerekiyor, çalışma grubu da zaten bu amaçla toplanıyor. Çekilme gücü nasıl koordine edilecek, bunu konuşuyoruz.

MISIR'DA DÜZENLENEN AB-ARAP BİRLİĞİ ZİRVESİ

Avrupa ikiyüzlülük ve çifte standartta en üst noktada. Genç fidanların şehit edildiği dönemde AB liderlerinin Sisi'ye destek vermesi ikiyüzlülüktür. AB çifte standarttan uzak olmalı. S-400 ALIMI S-400'ler ile ilgili açıklamaya gerek yok zaten bitmiş bir anlaşmadır. Başkalarından gelen açıklamalar bizi ilgilendirmez. Türkiye verdiği hiçbir sözden geri dönmemiştir.

Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2019, 14:50
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