Bakan Çavuşoğlu'ndan NATO'ya çağrı: 'Acilen ihtiyacımız var'

ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Polonya Dışişleri Bakanı Jacek Czaputowicz ve Romanya Dışişleri Bakanı Teodor Melescanu ile Ankara’da bir araya geldi. Türkiye-Polonya-Romanya Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı'nın ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Bakan Çavuşoğlu, “Romanya ve Polonya’yla tarihi ilişkilerimiz var. Türkiye, Romanya, Polonya Dışişleri Bakanları arasında 2016'da kurulan üçlü mekanizma düzenli bir şekilde işliyor. Bu toplantıların çok verimli geçtiğini düşünüyoruz. Üçlü formatta toplantılarımızı devam ettireceğiz. 15 Temmuz hain darbe girişiminden hemen sonra iki dost ülke, bu toplantıyı Türkiye’de yapmak istediler. O günkü toplantı da son derece anlamlıydı” ifadelerini kullandı. “Biz terör örgütleriyle mücadele ederken bazı müttefiklerimizin Suriye’de YPG, PKK'yla işbirliği yapması müttefiklik ruhuna aykırıdır” diyen Bakan Çavuşoğlu, NATO’nun 70. yılını kutladıklarını belirterek, yaptıkları görüşmede Washington'da Dışişleri Bakanları toplantısında aldıkları kararları gözden geçirdiklerini dile getirdi.

‘KARADENİZ KARARLARI ÇOK ÖNEMLİ’

Kararların bir an önce başarılı bir şekilde uygulanması konusunda mutabık olduklarını vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, özellikle Karadeniz'le ilgili alınan kararların uygulamaya geçmesi gerektiğine dikkati çekerek, “İttifakın doğu ve güney kanadındaki gelişmeleri, tehditleri birlikte bunlara karşı neler yapabileceğimizi değerlendirme fırsatı bulduk. Tüm NATO müttefikleri olarak aramızdaki dayanışmayı sürdürmemiz gerekiyor. Önümüzdeki süreçlerde hangi tehditlerle mücadele edeceğiz? Teröre sebep olan sorunlarında da üstesinden gelmemiz gerekiyor. Önümüzdeki süreçte terörle mücadelede NATO’nun da hem birliğini koruması gerekiyor hem de daha aktif olması gerekiyor. Biz terör örgütleriyle mücadele ederken bazı müttefiklerimizin Suriye’de YPG, PKK'yla iş birliği yapması müttefiklik ruhuna aykırıdır ve bu ruhu zedelemektedir” diye konuştu.

‘GÜRCİSTAN NATO’YA DAHİL EDİLMELİ’

Bu yılın sonuna doğru NATO’nun 70. yılını kutlamak için İngiltere’de bir zirve düzenleneceğini açıklayan Bakan Çavuşoğlu, Gürcistan'ın da bir an önce NATO’ya dahil edilmesi konusunda üç ülkenin de hemfikir olduğuna dikkat çekti. Bakan Çavuşoğlu, bölgedeki barış ve istikrarın sağlanması için ortak çalışmaların devam edeceğinin altını çizerek, “Bu yılın sonuna doğru NATO’nun 70. yılını kutlamak için İngiltere’de bir zirve düzenlenecek. Üç ülke arasındaki dayanışmayı nasıl artırabiliriz? Biz Türkiye olarak her iki ülkeyle ikili ilişkilerimizi güçlendirmenin yanında bu formatta da işbirliğimizi güçlendirmekten yanayız. Bu işbirliğinin bölgemizin istikrarına katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Özellikle bu bölgedeki ülkelere yardım etme konusunda kararlıyız. Ukrayna bunlardan biri. Gürcistan'ın da bir an önce NATO’ya dahil edilmesi konusunda hemfikiriz” dedi.

