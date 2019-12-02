Bakan Çavuşoğlu'ndan Londra çıkarması

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ile Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Londra’da 3-4 Aralık’ta düzenlenecek NATO Zirvesi’ne katılacak. Erdoğan ve Çavuşoğlu, Londra’daki temasları kapsamında, “NATO’nun beyin ölümü” geriliminin ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson’la “Suriye” konulu dörtlü zirvede bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün katılacağı Londra’daki NATO Zirvesi, ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Almanya Başbakanı Merkel ve İngiltere Başbakanı Johnson dahil çok sayıda lideri bir araya getirecek. Erdoğan’ın zirve ajandasındaki en önemli başlıklardan biri Almanya, Fransa ve İngiltere liderleriyle yapacağı dörtlü görüşme olacak.

GÜNDEMDE TERÖRLE ORTAK MÜCADELE VAR

Zirvede Suriye’deki son durum, mültecilerin Suriye’ye dönüşü, güvenli bölge ve PKK/PYD/YPG, DAEŞ gibi terör örgütleriyle ortak mücadele masaya yatırılacak. Barış Pınarı Harekâtı’nın ardından kurulacak güvenli bölgenin finansmanı da görüşmenin ana gündem maddelerinden biri olacak. Görüşmelerde Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Türkiye’ye yönelik son açıklamalarının ardından yaşanan gerilimin dörtlü zirveyi nasıl etkileyeceği merak ediliyor. Macron, 7 Kasım’da Economist Dergisi’ne verdiği röportajda, “Şu an yaşadığımız NATO’nun beyin ölümüdür. ABD, Avrupa projesine sırtını döndü. ABD ve NATO müttefikleriyle stratejik karar alma mekanizmasında bir koordinasyon yok” ifadelerini kullanmıştı. Geçtiğimiz hafta içinde de Macron, “Türkiye hem Suriye’de oldubittiyle operasyon düzenleyip, hem de NATO müttefiklerinden dayanışma beklememeli” demişti.

ERDOĞAN MACRON’A SERT TEPKİ VERDİ

Erdoğan ise, Macron’a, “Sayın Macron bak, Türkiye’den sesleniyorum, NATO’da da söyleyeceğim, önce sen kendi beyin ölümünü bir kontrol ettir. Çünkü bu ifadeler ancak senin türündeki beyin ölümü gerçekleşmiş olanlara yakışır. Türkiye’yi NATO’dan çıkarmak-çıkarmamak. Bu senin haddine mi?” diye yanıt vermişti. Erdoğan’ın hem Dörtlü Zirve hem de Londra Zirvesi sırasında yapacağı konuşmalarda, NATO’nun 21. yüzyıldaki konumu, vizyonu, sorumlulukları ve öncelikleri gibi konularda Türkiye’nin tezlerini dile getirmesi; Barış Pınarı Harekâtı ile ilgili batılı ülkelerden gelen tepkilere de yanıt vermesi bekleniyor. Erdoğan, İngiltere’de, Türk vatandaşları ile buluştuktan sonra Cambridge Merkez Camii’nin resmi açılışını da yapacak. Ünlü sanatçı Yusuf İslam başkanlığındaki Müslüman Akademisyenler Vakfı ve Diyanet Vakfı işbirliğiyle yapılan cami, Avrupa’nın ilk “çevre dostu camii” olma özelliği taşıyor.