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Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik temaslar

Alanyalı Bakan Çavuşoğlu, hem Yunanistan hem de Katar Dışişleri Bakanları ile Ankara'da temasta bulundu

Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik temaslar

Alanyalı Bakan Çavuşoğlu, hem Yunanistan hem de Katar Dışişleri Bakanları ile Ankara'da temasta bulundu

24 Ekim 2017 Salı 23:52
Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik temaslar
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Haber: Alper KUTAY

ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret için Ankara'da bulunan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias ile bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu ayrıca Katar Dışişleri Bakanı Abdulrahman Al-Thani'yi ile de buluştu. Resmi Konut'ta bir araya geldiği mevkidaşı ile iki ülkenin ilişkilerini masaya yatıran Bakan Çavuşoğlu, "15 Temmuz darbe girişiminden sonra Yunanistan'a kaçan 8 darbeci askerin iadesine" ilişkin bir soru üzerine, "15 Temmuz hain darbe girişiminden beri 995 kişi Yunanistan'a sığınmacı olarak başvurmuş. Bunların hepsini incelemek gerekir. Bunların kaç tanesi FETÖ'cu. Yunanistan'ın FETÖ'cüler için bir sığınma üssü olmasını arzu etmeyiz. Bu başvuruları titizlikle değerlendireceklerini, hainlere prim vermeyeceklerine inanıyoruz" dedi.

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Bakan çavuşoğluYunanistanKatar Dışişleri BakanlarıAnkar
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