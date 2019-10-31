Bakan Çavuşoğlu'ndan Karabağ yorumu

ALPER KUTAY

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul'da düzenlenen 6. İstanbul Arabuluculuk Konferansı’na katıldı. Konferansta yaptığı konuşmanın ardından Azeri bir gazetecinin Dağlık Karabağ sorunu ile ilgili sorusunu yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu, "Dağlık Karabağ problemini ve Azerbaycan'ın işgal edilmiş topraklar meselesinin diplomasi yoluyla ve BM Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararları ve Avrupa Konseyi ilgili kararları çerçevesinde çözülmesinden yanayız. Bunun çözümü için bu sene daha da fazla gayret sarf edeceğiz" dedi. Bakan Çavuşoğlu daha sonra BM Genel Sekreteri Antonio Guaterres ile 6. İstanbul Arabuluculuk Konferansı'na katıldı.

‘OLUMLU ATMOSFER İNİŞE GEÇİYOR’

Konferansta konuşan Bakan Çavuşoğlu, “Soğuk savaş sonrası yaşadığımız olumlu atmosfer ne yazık ki ihtilafların artmasıyla şu anda inişe geçmiş durumda. Dünya nüfusunun 3'te 1'i 2 milyar kişi ihtilaflardan etkilenen ülkelerde yaşamaya devam ediyor. Çatışma olgusu artık çok daha karmaşık bir yapıya sahip. Çözüm çabalarımızın da bu karmaşıklığa ayak uydurması gerekiyor. Türkiye tüm bu çabaların içinde nerede yer alıyor. Arabuluculuk ve ihtilafların önlenmesi bizim girişimci ve insani dış politikamızın temel odak noktalarından biridir. Türkiye'nin son derece yoğun bir çatışma bölgesinde bulunması ve merkez üssü durumunda bulunması da bu açıdan önem taşıyor. Bu açıdan çok sayıda bölgesel eşgüdüm inisiyatifi içerisinde biz de arabuluculuk ve kolaylaştırma çabalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

