Bakan Çavuşoğlu'ndan Japonya'ya terör uyarısı

ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 3 gün sürecek Japonya temasları kapsamında Nagoya şehrinde Türk vatandaşları ile bir araya geldi. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Selim Ergun ve 21. Dönem Ak Parti Milletvekili Fevzi İnceöz'ün de katıldığı toplantıda vatandaşlara hitap eden Bakan Çavuşoğlu, Japonya'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Türk Japon Kültür Ticari Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyelerine davetlerinden dolayı teşekkür eden Bakan Çavuşoğlu, "Sizlere Türkiye'den selamlar getirdim. Sizlere milletimizin selamlarını getirdim. Sizlere Türkiye Cumhurbaşkanı, Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selam ve en iyi dileklerini getirdim" ifadelerini kullandı.

‘KÖKLÜ İLİŞKİLERİMİZ VAR’

Japonya'nın Türkiye için çok önemli olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, "Tarihi, köklü bir geçmişimiz var. Her iki tarafın da unutmadığı anılarımız ve ortak kültürümüz var. Gelecek yıl da Japonya'da 2019 Türkiye Kültür Yılı olarak kutlanacak. Kısa bir süre sonra Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Ersoy da bu amaçla Japonya'ya gelecek. Japonya ile ilişkilerimizi de stratejik düzeye çıkardık. Cumhurbaşkanımız ve Başbakan Abe bunu bizzat imzaladılar. İki ülke ilişkilerini nasıl daha da iyi seviyelere çıkaracağımız konusunda çaba sarf ediyoruz. Türkiye'deki yatırımlar ve projelerin hayata geçmesi, bölgesel konulardaki yakın işbirliğimiz Japonya ile her alandaki bağlarımızı daha da güçlendiriyor” diye konuştu.

‘FETÖ VE PKK’YI TEMİZLEYİN’

Japonya ile Türkiye arasındaki en büyük bağı Japonya'da yaşayan Türk vatandaşlarının oluşturduğunu söyleyen Bakan Çavuşoğlu, "Biz sizlerle gurur duyuyoruz" dedi. "Elbette Türkiye'den gelip burada hainlik yapanlar da yok mu, var" diyen Bakan Çavuşoğlu, Japonya'daki PKK ve FETÖ faaliyetlerine dikkat çekerek, "FETÖ terör örgütü ülkemizde hain bir darbe girişiminde bulundu. Milletimizin cesareti ve sayın cumhurbaşkanımızın liderliği sayesinde biz bu darbeyi yendik. Şimdi ülkemizden bu terör örgütünü temizlemek için titizlikle çalışıyoruz. Ancak sadece ülkemizde değil, dünyanın her yerinde maalesef bu örgüt yer buluyor ve destek buluyor. Bulunduğu ülkeler için de tehdit oluşturan bu örgüt, Japonya'da da bu faaliyetlerini sürdürüyor” dedi.