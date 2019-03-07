Bakan Çavuşoğlu'ndan İzmir eleştirisi

BİR dizi programa katılmak üzere İzmir’e giden Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karabağlar ilçesinde taksi şoförleri ve muhtarlarla kahvaltıda bir araya geldi. Karabağlar’da bir restoranda düzenlenen toplantıya Bakan Çavuşoğlu’nun yanı sıra, İzmir Valisi Erol Ayyıldız ile Ak Parti’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci de katıldı. Dışişleri Bakanlığı’nın İzmir’de düzenlediği toplantılardan memnun kalmadığını söyleyen Bakan Çavuşoğlu, “Kusura bakmasınlar, İzmir’de birkaç kez uluslararası toplantı yaptım ama istediğim düzeyde olmadı. İzmir’e getirdiğim yabancı misafirler benimle dalga geçiyorlar. Türkiye’nin en güzel şehri böyle mi olmalı” dedi. İzmir seçmenine seslenen Bakan Çavuşoğlu, “Genel seçimlerde hangi partiye gönül verdiysek oyumuzu verebiliriz. Yerel seçimlerde şehri emanet edeceğimiz kadrolara oy vermek lazım. Bunun böyle olduğu yerlerde fark belli. Antalya’da ortaya konan projeler muhteşem” diye konuştu.

‘TÜRKİYE MEDENİYETLERİN BEŞİĞİ’

Karabağlar ilçesinde seçim ofisini ve esnafı ziyaret eden Bakan Çavuşoğlu, vatandaşlarla bir araya geldi, taksi durağında çay içti, 1 yaşındaki Yağız bebeği kucağına alarak sevdi. Daha sonra Tarihi Asansör'de üç semavi dinin temsilcileriyle yemekte buluşan Bakan Çavuşoğlu, program sonunda gazetecilere yaptığı açıklamada, İzmir ve Anadolu topraklarının farklı kültürlerin, medeniyetlerin beşiği olduğunu söyledi. Bakan Çavuşoğlu, "İktidara geldiğimiz günden bu yana Türkiye'de farklı inançlara mensup kiliselerin, vakıfların ve cemaatlerin haklarını verdik, veriyoruz” diye konuştu.