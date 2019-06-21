Bakan Çavuşoğlu'ndan İran çıkarması

ALPER KUTAY

DÜN, Türk Hava Yolları’nın İsfahan ofisinin açılışına katılan Bakan Çavuşoğlu, bugün de mevkidaşı Zarif’le bir araya geldi. Hatıra fotoğrafının çekiminin ardından ikili, heyetler arası görüşme gerçekleştirmek için toplantı salonuna geçti. Bakan Çavuşoğlu ile İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, İstişare Planı metnini imzaladı. Görüşmelere ilişkin değerlendirmede bulunan Bakan Çavuşoğlu, “Bölgedeki gerginlik her geçen gün artıyor. Körfez’deki gemi ile ilgili gelişmeler ve diğer gelişmeler, en son İran’ın ABD’ye ait İHA’yı düşürmesi, yaptırımlar, gerginlikler, hepsinin tırmandığı bir dönemde bu ziyareti gerçekleştirdik. Tüm bu konuları samimi bir ortamda Cevad Zarif ile değerlendirme fırsatı bulduk” ifadelerini kullandı. İranlı mevkidaşı Zarif’le yaptırımlar konusunda neler yapılabileceğini gözden geçirdiklerini aktaran Bakan Çavuşoğlu, “ABD’nin nükleer anlaşmadan çekilmesinden sonraki süreci hem Avrupalılarla hem de İran’la değerlendiriyoruz. Bundan sonraki süreci değerlendirme fırsatımız oldu. Duşanbe’de Cumhurbaşkanlarımız bir araya gelmişti, bu toplantıda alınan kararların takibini yaptık. İkili ilişkilerde yakın zamanda Karma Ekonomik Konseyi Toplantısı gerçekleşecek, Enerji Bakanı Türkiye’ye geliyor. Diğer taraftan milli paralarla ticaret ve ikili ticaret hacmi ile ilgili konuları konsolosluk konularını, taşımacılık ilgili konular dahil birçok konuyu değerlendirme fırsatı bulduk. Bugün Cevad Zarif’le birlikte İstişareler Eylem Planı’nı imzaladık. Bu istişarelerin içinde birçok konu var. Bundan sonraki süreçte Dışişleri Bakanları altı ayda bir bu istişareler için bir araya gelecek. Diğer zamanlarda bakan yardımcıları, genel müdür, yüksek düzeyli memurlar düzeyinde bu istişareleri sürdüreceğiz. Bölgesel mekanizmalarımız var. Önümüzdeki süreçte Irak’ta da bu mekanizmaları oluşturmamız lazım. Bu konuda kararlılık var” dedi.

Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2019, 14:32