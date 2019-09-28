Bakan Çavuşoğlu'ndan 'güvenli bölge' açıklaması
Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması planlanan Güvenli Bölge ile ilgili, "Gelinen noktadan memnun değiliz.Oyalama devam ederse başımızın çaresine bakarız. ABD ile anlaşamazsak terör örgütünü temizleriz" dedi
POLİTİKA 27.09.2019, 19:54 27.09.2019, 20:00
NEW York'ta konuşan Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması planlanan Güvenli Bölge ile ilgili, "Gelinen noktadan memnun değiliz.Oyalama devam ederse başımızın çaresine bakarız. ABD ile anlaşamazsak terör örgütünü temizleriz" dedi.
CEMAL KAŞIKÇI CİNAYETİ
Bakan Çavuşoğlu Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili, "Bu cinayeti işleyenlerin cezalandırılması lazım. Suudi Arabistan'dan maalesef bu durum hakkında bir iş birliği görmedik. Henüz daha cevaplanmamış sorular var. Ceset nerede?, Yerel işbirlikçi kim? Bu aydınlanmamış soruların cevabını bilmek istiyoruz. Hak yerini bulması lazım. Bizim onlarla ikili ilişkilerimizde sorun yoktur. Bizim için bu mesele adalet ve hukuk meselesidir." ifadelerini kullandı.
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