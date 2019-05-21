Bakan Çavuşoğlu'ndan Guatemala çıkarması

TÜRKİYE - Orta Amerika Entegrasyon Örgütü Dışişleri Bakanları III. Siyasi Forumu’na katılmak üzere Guatemala'ya giden Bakan Çavuşoğlu, Devlet Başkanı Morales ile bir araya geldi. Başkent Guatemala'daki Ulusal Kültür Sarayı'nda gerçekleştirilen görüşmeye, Guatemala Dışişleri Bakanı Sandra Jovel ve Türkiye'nin Guatemala Büyükelçisi Süleyman Gökçe de katıldı. Görüşme, Guatemala hükümetinin resmi sosyal medya hesabından yayımlanan fotoğrafla duyuruldu.

BÜYÜKELÇİLİK BİNASINI AÇTI

Bakan Çavuşoğlu, "Türkiye sadece bakanlığımıza bağlı misyonlarımızla değil, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı gibi kuruluşlarımız da tüm Latin Amerika ve Karayipler'de çok aktif” dedi. Orta Amerika Entegrasyon Örgütü Dışişleri Bakanları III. Siyasi Forumu’na katılmak üzere Guatemala'da bulunan Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Guatemala Büyükelçiliği yeni binasının açılışını da yaptı. Bakan Çavuşoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye ve Guatemala arasında uzun süredir ikili ilişkiler olduğunu belirterek, "Açılan büyükelçilik, ülkelerimiz arasındaki ilişkiyi daha da güçlendirecektir" dedi.

‘GUATEMALA STRATEJİK ORTAĞIMIZ’

Bakan Çavuşoğlu, "Guatemala, Türkiye'nin Latin Amerika'daki en önemli stratejik ortaklarından birisi. İki ülke arasındaki ilişki ilerliyor. Ticaret ve kültür gibi her alanda ilişkilerimiz artmaya devam ediyor” diye konuştu. Türkiye'nin 9 yıl önce Latin Amerika ve Karayipler'de sadece 6 büyükelçiliği varken, şu anda bir başkonsolosluk ve 16 büyükelçilik olmak üzere toplam 17 misyonu olduğunu kaydeden Bakan Çavuşoğlu, yakın zamanda Uruguay'da da büyükelçilik açılacağını duyurdu.



Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2019, 01:10