Bakan Çavuşoğlu'ndan Fransa'ya terör uyarısı

Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile ortak basın toplantısı düzenledi

Bakan Çavuşoğlu'ndan Fransa'ya terör uyarısı
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BAKAN Çavuşoğlu, yapılan görüşmelerde ikili ortak ilişkilerin ele alındığını, her iki ülke adına önemli ekonomik ve siyasi adımlar atılacağının altını çizdi. Bakan Çavuşoğlu, "Bugünkü görüşmelerimizde ikili ilişkilerimizin tüm boyutlarını ele alma fırsatımız oldu. Fransa ile tarihi ve kültürel bağlara sahibiz. Ekonomik ilişkilerimizi geliştirmemiz, karşılıklı yatırımların artması konusunda görüş alışverişinde bulunduk. İkili ticaret hacmimizi 14 milyar Dolar’dan 20 milyar Dolar’a çıkarmak için gerekli çalışmaları sürdürme konusunda hemfikiriz” dedi. Bakan Çavuşoğlu, özellikle Suriye’de siyasi sürecin akamete uğramaması için Fransa ile olan işbirliğini önemli bulduğunu söyledi.

‘İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNDE ÇİFTE STANDART VAR’
Bakan Çavuşoğlu, "Önemli bir 4'lü zirve için nelerin olması gerektiğini görüşmüş olduk. Libya, İran gibi bölgesel konuları değerlendireceğiz. Suriye’de olduğu gibi Türkiye ve Fransa’nın ortak tutum sergilemesi bölgemizin istikrarı için önemli. Görüş ayrılığımız olabilir, görüş ayrılığımız olan alanları samimi şekilde değerlendirmek konuşmak önemlidir" dedi. Türkiye'de ifade özgürlüğünün anayasa garantisi altında olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu “Teröre destek vermekle ifade özgürlüğü farklı şeylerdir. Casuslukla suçlanan Can Dündar, beş yıl ceza aldığı zaman Türkiye basın özgürlüğü konusunda eleştirildi fakat aynı şeyleri Fransa'da da gördük. Türkiye'de olduğu zaman ifade özürlüğü kapsamına giriyor, Fransa'da olduğu zaman güvenlik meselesi oluyor" açıklamasında bulundu.
 

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