Bakan Çavuşoğlu'ndan Filistin mesajı

ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile bir araya geldi. İkili, gerçekleşen görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yaptı. Dünya ve Türkiye gündemine ilişkin de açıklamalar yapan Bakan Çavuşoğlu, Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi ve Filistin'in resmi duruşunun nasıl olacağına ilişkin bir soru üzerine, "Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın yaptığı açıklama ve bazı ülkelerin yaptığı açıklama bu cinayetten sonra Suudi Arabistan'a destek açıklaması değildir. ABD'den gelen bir açıklamaya Suudi Arabistan'ın isim vermeden verdiği cevaba olan destektir. Cinayet ile ilgili bir destek değildir. Viyana Sözleşmesi'ne göre bu soruşturma Türk hukukuna göre yürütülmelidir. Bu tutuklanan şahıslar veya kim ortaya çıkarsa cinayetle ilgili herkesin Türk hukukuna göre burada soruşturulması ve yargılanması gerekiyor. Bizim ve cumhurbaşkanımızın talebi bu yönde. Şu anda, uluslararası mahkemeye taşıma durumu yok, böyle bir niyetimiz de yok. Ama uluslararası kuruluşlar ya da mahkemeler inisiyatif alıp böyle bir soruşturma başlatırlarsa elimizdeki delilleri, yaptığımız soruşturma neticelerini paylaşırız. Vermekle de zaten yükümlüyüz" dedi.

'ABD FİLİSTİN'İ CEZALANDIRIYOR'

Çavuşoğlu, "Filistin ve Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir. Filistin ve Kudüs'ün haklı davasını tüm dünyada savunmaya devam edeceğiz. Amerikan yönetimi maalesef, bu haksız kararlara karşı her zaman olduğu gibi dik duran Filistinli kardeşlerimizi cezalandırmaya devam ediyor. Filistin Kurtuluş Örgütü'nün Washington'daki ofisini kapattılar. Taraf tutan ve adil olmayan hiç kimse ve hiçbir ülke arabuluculuk yapamaz. Önce güven lazım. Yakın doğudaki Filistinli mültecilere destek için kurulan ajansa maddi desteği kestiler. Hiç kimse olmasa biz Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Herkes terk etse biz bu davayı terk etmeyiz. Hiç kimse merak etmesin, bu açığı kapatıyoruz uluslararası desteklerle" dedi.

'ULUSLARARASI MAHKEMEYE TAŞIMA NİYETİMİZ YOK'

Bir soru üzerine Kaşıkçı cinayetindeki gelişmeleri takip ettiklerini belirten Çavuşoğlu, "Önceden planlanmış bu cinayetin tüm detayları ile açıklığa kavuşturulması için gerekli her türlü adımı atıyoruz. Başsavcılığın paylaşabileceği delilleri, bilgileri paylaştık. Süreç maalesef uzadı. Çünkü daha cevaplanması gereken sorular var. Cemal Kaşıkçı'nın cesedi hala bulunamadı, nerede? İtiraf ediyorsunuz niye söylemiyorsunuz? Bir suç var, bir de insani bir durum var. Ailesi de bilmek istiyor ve son görevlerini yapmak istiyorlar. Soruşturma kapsamında başkonsolosluk, rezidans ve araçlarda başsavcılık çalışmalarına devam ediyor. Zaten uluslararası boyuta taşındı. İşbirliği yapmak isteyen herkes ile de işbirliği yapıyoruz. Suudi Arabistan'ın da bu konuda önerileri oldu. Onlara da hayır demedik" diye konuştu.

'SELMAN'IN HAKLI NOKTALARINI DESTEKLEDİK'

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin, "Kral Selman'ın, gerçeklere ulaşmak için söylemlerini destekledik, buna güvendik. Türkiye'nin ve Suudi Arabistan'ın şeffaf olduğuna inanıyoruz. Filistin devleti olarak bu cinayeti kınıyoruz. Soruşturmanın sonuçlarını bekliyoruz. Bundan başka çaresi yok. Gerçekler ortaya çıksın, bilelim" dedi.