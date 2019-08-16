Bakan Çavuşoğlu'ndan F-35 açıklaması

Alper Kutay

ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Sierra Leone Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Nabeela Tunis arasında işbirliği ve vize muafiyeti anlaşması imzalandı. Bakan Çavuşoğlu, imza töreninin ardından mevkidaşı Tunis ile birlikte ortak basın açıklaması düzenledi. Sierra Leone ile karşılıklı ilişkilerin artırılmasını hedeflediklerini belirten Bakan Çavuşoğlu, her alanda ilişkilerin geliştirilmesi ve hukuki zeminde de güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti. Bakan Çavuşoğlu, açıklamasının ardından kendisine yöneltilen soruya cevap verdi. Suriye sınırında ABD ile tesis edilmesi planlanan güvenli bölgeyle ilgili soru üzerine Bakan Çavuşoğlu, ABD'nin bu konuda samimi tavır takınması gerektiğini vurguladı.

‘AMERİKA İLE GERİLMEK İSTEMEYİZ’

Bakan Çavuşoğlu, bir soru üzerine, F-35 ile ilgili Türkiye'nin resmi olarak programdan çıkarılmasının söz konusu olmadığını kaydetti. F-35 programının, 9 ülkenin içinde bulunduğu ortak program olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, "Türkiye çok önemli katkılar sağlamıştır. Türkiye 1,4 milyar Dolar civarında para ödemesi yapmıştır. Türkiye'de üretimler devam ediyor. ABD'nin S-400 alımından sonra tepkisi oldu ancak karşılıklı anlayış içinde bu işleri yoluna koyacağımızı düşünüyoruz. Aksi takdirde iki ülke karşılıklı adımlar atar, ilişkiler karşılıklı gerilir. Bunun kimseye faydası yoktur” diye konuştu.

‘SURİYE MESELESİ HEP ÖNCELİĞİMİZ’

Fırat'ın doğusundaki durum ve oluşturulacak güvenli bölge konusunda ABD ile görüşmek istediklerini söyleyen Bakan Çavuşoğlu, “Orayla ilgili ve Suriye'nin geneliyle ilgili görüşmelerimizi de Rusya ve diğer aktörlerle de sürdürüyoruz. Bir taraftan İdlib'de sükunetin tam hakim olması bir taraftan Anayasa Komisyonu'nun kurulması ve PKK/YPG'nin bu bölgeden arındırılması. Gördüğümüz kadarıyla rejim de bunu çok istiyor ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması için çalışmalarımızı gerek Astana platformunda gerekse Cenevre başta olmak üzere diğer platformlar sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. Olumlu neticeleri elde etmek için gayretimiz devam edecektir” dedi.