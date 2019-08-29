Bakan Çavuşoğlu'ndan Estonya çıkarması

Alper Kutay

BAŞKENT Tallin’de bulunan Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabı üzerinde görüşmesine ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Çavuşoğlu, “Belarus’tan sonra geldiğimiz Estonya’da Başbakan Jüri Ratas’la görüştük. BM Güvenlik Konseyi’ne Geçici Üye olarak seçilmelerinden dolayı tebrik ettik. Türkiye Estonyalı turistlerin en fazla ziyaret ettiği ülke. İkili ilişkilerimizi her alanda daha da geliştirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı. Bakan Çavuşoğlu daha sonra Dışişleri Bakanı Urmas Reinsula ile görüştü. ABD ile yaşanan F-35 krizine ilişkin açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, "Eğer F-35 satın alamazsak yeni alternatifler aramamız gerek. Bu bizim tercih ettiğimiz şey değil. Biz F-35 satın almak istiyoruz" dedi.

ÇAVUŞOĞLU DÜN NORVEÇ’E GEÇTİ

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne Geçici Üye olarak seçilmelerinden dolayı tebrik eden Bakan Çavuşoğlu, Estonya'yı 2 yıl boyunca bu pozisyonda destekleyeceklerini belirtti. İkili ekonomik işbirlikleri üzerine de görüştüklerini belirten Çavuşoğlu, ortak ticaret ve ekonomi komisyonu kurulması gerektiği konusunda mutabık kalındığını aktardı. Öte yandan Dışişleri Bakanlığı, Bakan Çavuşoğlu'nun Norveçli mevkidaşı Ine Eriksen Soreide'nin davetine icabetle 29-30 Ağustos 2019 tarihlerinde Oslo'ya ziyarette bulunacağını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ziyaret vesilesiyle yapılacak görüşmede Türkiye-Norveç ilişkilerinin tüm veçheleriyle ele alınması, yeni işbirliği imkanlarının değerlendirilmesi, ayrıca güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması planlanmaktadır" denildi. Açıklamada, Bakan Çavuşoğlu'nun ziyaret kapsamında Norveç'teki Türk vatandaşları ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya geleceği kaydedildi.