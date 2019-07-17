Bakan Çavuşoğlu'ndan Erbil'deki hain saldırıya ilişkin açıklama

IRAK'IN Erbil kentinde bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda çalışan bir kişi şehit oldu. Dışişleri Bakanı, bir Türk diplomatın şehit edildiği Erbil'deki restoran saldırısı için gerekirse heyet gönderileceği bilgisini verdi. Çavuşoğlu, saldırganların üç kişi olduğunu açıkladı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun açıklamasından satır başları şu şekilde: Erbil başkonsolosluğunda görevli bir arkadaşımız bir lokantada yemeğini yerken edindiğimiz bilgiye göre 3 kişi tarafından saldırıya uğruyor. Ve çalışma arkadaşımız şehit oldu. Allah rahmet eylesin. Saldırganlar yine yan masada Iraklı iki kişiye daha saldırıyor. Birisi ağır yaralı birisi hayatını kaybediyor.

Hem Bağdat ile hem Erbil ile temas halindeyiz. Diğer taraftan Irak Dışileri Bakanı ile de görüştük onunla da temas halindeyiz. Saldırganların yakalanması arkasında ne var bunların tüm detayları ile ortaya çıkması için tüm temaslarımızı sürdürüyoruz. Cenazemizi getirmemiz lazım. Bu olayın tüm boyutları ile aydınlatılması için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Bir değil iki de üç de heyet göndeririz.

İl akla gelen terör saldırısı oluyor. Ama hemen yan masa da 2 tane de Iraklı’nın öldürülmesi de olduğu için bütün bu olayların aydınlatılması gerekiyor. İleriki aşamalarda bunlar ortaya çıktıkça sizleri bilgilendireceğiz.