Bakan Çavuşoğlu'ndan dünyaya mesaj

Dışişleri Bakanlığı tarafından "Sürdürülebilir Barış İçin Arabuluculuk Uygulamalarının Güçlendirilmesi" konulu 5. İstanbul Arabuluculuk Konferansı, dün InterContinental Hotel'de düzenlendi

Bakan Çavuşoğlu'ndan dünyaya mesaj
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Haber: Alper KUTAY

ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gönderdiği mesajda, konferansın önemine değinerek, çatışmaların çok fazla insanın acı çekmesine ve ekonomik ve çevresel yıkımlara neden olduğunu ifade etti. Anlaşmazlıkların önlenmesi ve barışçıl yönden çözümü için arabuluculuğa ihtiyaç duyulduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, "Politika yapıcılar olarak kendimize şunu sormalıyız; Mevcut çatışma ortamında arabuluculuk uygulaması için ne gerekiyor? Kaynaklarımızı nasıl bir araya getirip arabuluculuğu nasıl etkili bir araç haline getirebiliriz, bunun yolunu aramalıyız. 5. İstanbul Arabuluculuk Konferansı, arabuluculuk uygulamalarının geniş perspektifte sürdürülebilir kalkınma içeriği ile cinsiyet ve genç ayrımı yapmadan yeni teknolojileri de kullanarak değerlendirecektir” dedi.

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