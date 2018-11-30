Bakan Çavuşoğlu'ndan dünyaya mesaj

Haber: Alper KUTAY

ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gönderdiği mesajda, konferansın önemine değinerek, çatışmaların çok fazla insanın acı çekmesine ve ekonomik ve çevresel yıkımlara neden olduğunu ifade etti. Anlaşmazlıkların önlenmesi ve barışçıl yönden çözümü için arabuluculuğa ihtiyaç duyulduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, "Politika yapıcılar olarak kendimize şunu sormalıyız; Mevcut çatışma ortamında arabuluculuk uygulaması için ne gerekiyor? Kaynaklarımızı nasıl bir araya getirip arabuluculuğu nasıl etkili bir araç haline getirebiliriz, bunun yolunu aramalıyız. 5. İstanbul Arabuluculuk Konferansı, arabuluculuk uygulamalarının geniş perspektifte sürdürülebilir kalkınma içeriği ile cinsiyet ve genç ayrımı yapmadan yeni teknolojileri de kullanarak değerlendirecektir” dedi.