Bakan Çavuşoğlu'ndan dünyaya mesaj

Alper Kutay

TWİTTER hesabından paylaşımda bulunan Bakan Çavuşoğlu, "Irak'ın kuzeyinde Pençe-3 Harekatı sırasında şehit düşen kahramanlarımıza Rabbimden rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyorum. Milletçe başımız sağ olsun. Hain teröristlere bu dağları dar edeceğiz, inlerini başlarına yıkacağız” mesajını paylaştı.

LÜBNAN’DA ÖNEMLİ TEMASLARDA BULUNDU

Öte yandan hafta sonu Lübnan Başbakanı Saad Hariri tarafından kabul edildi. Temaslarda bulunmak üzere Lübnan’da bulunan Bakan Çavuşoğlu, başkent Beyrut’ta Lübnan Başbakanı Saad Hariri ile bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu ayrıca Lübnan İçişleri Bakanı Raya Hassan ile de görüştü. Lübnan'ın başkenti Beyrut’ta mevkidaşı Cibran Basil ile de bir araya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, düzenlenen ortak basın toplantısında Türkiye'nin İdlib'deki gözlem noktalarıyla ilgili, “Suriye’deki gözlem noktalarımız mahsur değil. Bizim kuvvetlerimizi ve askerimizi hiç kimse de mahsur tutamaz” dedi.

‘SURİYE’DE GÖZYAŞLARINI DİNDİRELİM’

Suriye’de siyasi çözüme ulaşılması için Rusya ile temasların devam ettiğini söyleyen Bakan Çavuşoğlu, “Bir an önce çatışmaları durduralım, gözyaşı dursun ve siyasi sürece odaklanıp kalıcı bir barış olsun. Bizim ülkelerimizdeki Suriyeliler de evlerine dönebilsin. Lübnan başta olmak üzere bu bölgenin istikrarı ve güvenliği de aynı şekilde tesis edilsin. Yoksa bizim askerlerimiz orada mahsur filan değil” diye konuştu.

‘FİLİSTİN HALKININ YANINDAYIZ’

Suriye’de siyasi çözüme ulaşılması için Rusya ile temasların devam ettiğini söyleyen Bakan Çavuşoğlu, Filistin üzerinde ekonomik hakimiyet kurulması için ABD liderliğinde yapılan çalıştayı eleştirdi. Bakan Çavuşoğlu, “Filistin konusunda ise İsrail’in işgaline karşı Filistinli kardeşlerimizi savunmaya devam edeceğiz. Filistinlilerin haklarının parayla satın alınamayacağını biz başta ABD olmak üzere herkese göstermek istiyoruz. Biz Türkiye olarak İsrail’in Kudüs’te ve Filistin topraklarındaki işgalini ayrıca Suriye'nin Golan tepelerindeki politikalarını ve denizde de Lübnan’ın haklarına karşı yaptığı tecavüze karşıyız ve bu ülkelerin sınır bütünlüğü, toprak bütünlüğünü ve haklarını en güçlü koruyan ülkelerden birisi Türkiye’dir” ifadelerini kullandı.