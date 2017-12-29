Bakan Çavuşoğlu'ndan diplomasi trafiği

ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte gittiği Tunus'ta, 4 ülkeler arası ikili anlaşma imzaladı. Türkiye'ye dönen Bakan Çavuşoğlu, dün Ankara'da Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono’yu ağırladı.
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