Bakan Çavuşoğlu'ndan Brüksel çıkarması
NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere gittiği Brüksel'de temaslarını sürdüren ve ilk olarak Avrupa Parlamentosu Başkanı David Maria Sassoli ile bir araya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, daha sonra ikili meseleleri görüşmek üzere İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile görüşme gerçekleştirdi
NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda, Londra’da 3-4 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek NATO Liderler Toplantısı’nın son hazırlıklarının yapılması, uluslararası güvenlikle bağlantılı gelişmeler ve stratejik ortamın değerlendirilmesi bekleniyor. Bakan Çavuşoğlu, temaslarda bulunma üzere geldiği Brüksel’de Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Twitter hesabından açıklama yapan Sassoli'ye tepki gösteren Bakan Çavuşoğlu, "Avrupa Parlamentosu Başkanı’nın yüzüme karşı dile getiremediği hususları gerçekmiş gibi paylaşması AB’nin samimiyetsiz ve ikiyüzlü tutumunun yeni bir örneğidir. Avrupa halklarını temsil eden birinin AB kurumunda yapılan görüşmenin içeriğini çarpıtarak vermesinden hicap duyuyorum" ifadelerini kullandı. Sassoli, "Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüşmemizde Avrupa Birliği’nin Suriye'nin kuzeyindeki Türk askeri müdahalesi şiddetle kınadığımızı bir kez daha dile getirdim. Bu, bölgenin istikrarı ve güvenliğini baltalayan uluslararası hukukun kabul edilemez ihlalidir" demişti.
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