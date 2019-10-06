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Bakan Çavuşoğlu'ndan 'beğeni' yorumu: ‘ABD’den daha net açıklama talep edildi’

Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Ankara Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından, FETÖ/PDY firarisi Ergün Babahan'ın 'Türkiye halkları Bahçeli'siz bir siyaset dönemine hazır olmalı' paylaşımının beğenilmesine ilişkin, "Maslahatgüzarla görüşme yapıldı. Daha net açıklama talep edildi” dedi

POLİTİKA 06.10.2019, 15:52
Bakan Çavuşoğlu'ndan 'beğeni' yorumu: ‘ABD’den daha net açıklama talep edildi’
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Alper Kutay

BAKAN Çavuşoğlu, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde gerçekleştirilen Ak Parti'nin 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda, basın mensuplarının sorularını cevapladı. Bakan Çavuşoğlu, ABD Ankara Büyükelçiliği'nin resmi Twitter hesabından, FETÖ/PDY firarisi Ergün Babahan'ın 'Türkiye halkları Bahçeli'siz bir siyaset dönemine hazır olmalı' paylaşımının beğenilmesinin hatırlatılması üzerine, "Açıklama yaptılar ama bu açıklama net değil. Büyükelçi Adana'da olduğu için maslahatgüzarı arkadaşlarımız çağırdı. Maslahatgüzarla görüşme yapıldı. Hem gerekli tepki gösterildi hem de daha net açıklama talep edildi" diye konuştu. Bakan Çavuşoğlu, görüşmede maslahatgüzarın 'Yanlışlıkla oldu' dediğini belirterek, "Daha net bir şekilde düzeltmeleri gerektiğini söyledik. Onlar açıklama yapacaklar" dedi.

#Alanyalı Dışişleri Bakanı #Mevlüt Çavuşoğlu #ABD Ankara Büyükelçiliği #twitter
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