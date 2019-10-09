Bakan Çavuşoğlu'ndan Barış Pınarı Harekatı'na özel paylaşım!
Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Suriye'nin kuzeyinde yaşanan askeri hareketliliğin ardından sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraf büyük beğeni aldı.
POLİTİKA 08.10.2019, 13:13 09.10.2019, 00:17
ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sosyal medya hesabından ilk kez paylaştığı askeri üniformalı fotoğrafı ile dikkat çekti. Fırat'ın doğusunda yapılması beklenen ve tüm hazırlıkların sürdüğü Suriye harekatı öncesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun paylaştığı bu askeri üniformalı fotoğrafı mehmetçiğe moral kaynağı oldu. Sosyal medyada yayınlanan Çavuşoğlu'nun üniformalı paylaştığı fotoğrafa çok sayıda beğeni va yorum geldi. Alanyalı Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun fotoğrafının altına düştüğü not ise en az fotoğraf kadar beğenildi.
İşte o not:
"Ecdadımızın heybeti ma’rûf-ı cihandır,
Fıtrat değişir sanma bu kan yine o kandır!"
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