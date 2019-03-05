Bakan Çavuşoğlu'ndan Avusturya'ya tepki

Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avusturya’nın 'bozkurt' işaretini yasaklamasıyla ilgili olarak Avusturya Dışişleri Bakanı'na, "Kusura bakma, Avusturya'ya geldiğim zaman bu işareti ilk ben yapacağım, yasağı deleceğim" dediğini söyledi

Bakan Çavuşoğlu'ndan Avusturya'ya tepki
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BAKAN Çavuşoğlu, Hatay'da MHP İl Başkanlığı’nı ziyaretinde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, Avusturya’da aralarında "Bozkurt" sembolünün de bulunduğu, çeşitli gruplara ait işaret ve sembollerin kullanımını yasaklayan "Sembol Yasası"nın yürürlüğe girmesiyle ilgili olarak, "Avusturya terör örgütü PKK'nın işaretlerini, paçavralarını engellemek için bir kanun çıkaracaklarına söz verdi. Kanun taslağı hazırlandı ve bir baktık ki bozkurt işaretini de kanuna kattı. Bozkurt işaretinin bu yasanın içerisine girmesi Avusturya'daki Türk ve İslam düşmanlığının bir yansımasıdır. Ben de Dışişleri Bakanı'na 'kusura bakma Avusturya'ya geldiğim zaman bu işareti ilk ben yapacağım, yasağı deleceğim' dedim" diye konuştu. Bakan Çavuşoğlu daha sonra iki eliyle bozkurt ve Rabia selamı verdi.

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