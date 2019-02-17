Bakan Çavuşoğlu'ndan AP'ye sert çıkış: "Bunlar faşisttir, bunlar İslam düşmanıdır"

AVRUPA Parlamentosundaki seçimlere ve Türkiye karşıtı saldırılara da değinen Çavuşoğlu şöyle konuştu: “Kimseye düşmanlığımız yok ama bize düşmanlık yapanlara haddini bildiriyoruz. Avrupa Parlamentosu seçimlerinde ırkçıların, İslam düşmanlarının saldırması ve Türkiye’yi gündem yapması doğaldır. Çünkü bunlar ırkçıdır, çünkü bunlar faşisttir, bunlar İslam düşmanıdır. Maalesef böyle şeyler var ama yarın bunlar geçmişte olduğu gibi bu batılılar İslam düşmanlığı modası geçtikten sonra bu sefer kendi aralarında din savaşlarına giderler. Tehlike oraya kadar gider. 100 yıl savaştılar yetmedi bir 30 yıl savaştılar. Biz istemeyiz böyle savaşları ama görüyoruz tehlikeyi. Bunlarla da mücadele ediyoruz. Şimdi tüm sorunları çözüyoruz. Yeri geldiğinde dik duruşumuzu gösteriyoruz. Ama sorunu çözmek için aklı selim davranarak, sorunları çözüyoruz. Bu neden kaynaklanıyor biliyor musunuz? Özgüvenden. Kimseye muhtaç değiliz. IMF’ye 23 milyar dolat borcumuz olsa, özgüvenli hareket edemeyiz. Şimdi girmeyin dedikleri Afrin’e giriyoruz. PKK, DAEŞ ne varsa hepsini temizliyoruz.”



'KUTSAL DAVALARIMIZA BİZ SAHİP ÇIKMALIYIZ VE BİZ ÇIKIYORUZ'

Fırat’ın doğusunda ‘yapma, etme’ diyenlerin kendilerini ilgilendirmediklerini ifade eden Bakan Çavuşoğlu, “Eskiden sahada kazanıyorduk, masada kaybediyorduk. Artık masada kaybetme devri bitti. Sonuna kadar kazanımlarımızı koruyoruz. Esasen kapasitemizin artmasından kaynaklanıyor. Bir de milletçe birlik ve beraberlik içinde olduğumuz için arkamızda milletin gücünü hissettiğimizi için dik duruyoruz. Batılı ülkeler karşısında tir tir titreyenlerin Kudüs’ü savunması mümkün değildir. Onların böyle bir derdi de yoktur. Yani kutsal davalarımıza biz sahip çıkmalıyız ve biz çıkıyoruz” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2019, 14:58