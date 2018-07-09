Bakan Çavuşoğlu'ndan anlamlı paylaşım

Haber: Alper KUTAY

BAKAN Çavuşoğlu, Japonya'daki sel ve toprak kaymalarındaki kayıplara ilişkin taziye mesajını Türkçe ve İngilizce olarak Twitter'da paylaştı. Bakan Çavuşoğlu, mesajında, "Japonya'nın Hiroşima bölgesinde meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Japonya hükümetine başsağlığı, yaralananlara acil şifalar dilerim” ifadesini kullandı. Ülkenin batısında evlerin yıkılmasına ve araçların sele kapılmasına neden olan aşırı yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 60'tan fazla kişinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti. Bakan Çavuşoğlu ayrıca Tekirdağ'daki tren kazasında hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi. Bakan Çavuşoğlu, paylaşımında, "Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen tren kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve bütün milletimize başsağlığı, kazada yaralananlara acil şifalar diliyorum” dedi.