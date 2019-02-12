Bakan Çavuşoğlu'ndan Alanya'ya hızlı tren sözü

BAKAN Çavuşoğlu’na, Ak Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, Kemal Çelik ve Atay Uslu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Ak Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, MHP İl Başkanı Mustafa Aksoy da eşlik etti. Manavgatlıların büyük ilgi gösterdiği, miting gibi bir açılışta konuşan Bakan Çavuşoğlu, gösterilen ilgiden memnun olduğunu dile getirerek, Manavgat’ın artık 31 Mart’ta güleceğini söyledi.

‘BAŞKAN YÜCEL NE İSTEDİYSE VERDİK’

Memleket sevdalıları iş başında olunca açılıştan açılışa koştuklarını ifade eden Bakan Çavuşoğlu, “Alanya Belediye Başkanı Adam Murat Yücel, ne destek istediyse verdik. Manavgat Belediyesi de ne istediyse yardımcı olduk. Ama bu iş vizyon işi, sevda işi, bu iş beyin işi proje üretme işi. Bize kim geldiyse ayrım yapmadık. Gelmediyse proje üretmediyse, onun sorumlusu da biz değiliz. Onun sorumlusunun kim olduğunu 31 Mart’ta Manavgatlılar söyleyecek, kararını verecek” dedi.

‘ALANYA’YA HIZLI TREN GETİRECEĞİZ’

Son 16 yılda Manavgat ve Antalya’ya 40 milyar TL’lik yatırım yaptıklarını söyleyen Bakan Çavuşoğlu, “Doğalgazı getirmek için çalışıyoruz. Hızlı trenin de arkasındayız. Etüt çalışmaları bitti. Antalya-Manavgat ve Alanya’yı hızlı trenle birbirine bağlayacağız. Bu sene turizmde rekorlar kıracağız, yeni rekorları kıracağız. Otellerimiz dolacak ve sezon daha da uzun olacak. Bir de vakıf üniversitesi kuralım. Alanya’da iki tane var, Manavgat’ın ne eksiği var. Manavgatlılar eğitime önem veriyor. Manavgat’a hastane sözümüz var. 400 yataklı hastane için çalışmalarımızı tamamlıyoruz. Ne söz verdiysek onu yapıyoruz” dedi.