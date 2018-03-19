Bakan Çavuşoğlu'ndan Afrin paylaşımı

Haber: Alper KUTAY
BAKAN Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı bu paylaşımda, '#BirGeceAnsızınGelirizDemedikMi' ve '#TepenizeBinerizDemedikMi' etiketlerini kullanarak, "Sizi maşa gibi kullanıp atanlara güvendiniz de ne oldu" mesajını paylaştı. Bakan Çavuşoğlu mesajında, TSK'nın Afrin'de Türk bayrağının göndere çekildiği ana ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının yer aldığı bir videoya da yer verdi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.