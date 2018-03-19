Bakan Çavuşoğlu'ndan Afrin paylaşımı

Haber: Alper KUTAY

BAKAN Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı bu paylaşımda, '#BirGeceAnsızınGelirizDemedikMi' ve '#TepenizeBinerizDemedikMi' etiketlerini kullanarak, "Sizi maşa gibi kullanıp atanlara güvendiniz de ne oldu" mesajını paylaştı. Bakan Çavuşoğlu mesajında, TSK'nın Afrin'de Türk bayrağının göndere çekildiği ana ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının yer aldığı bir videoya da yer verdi.