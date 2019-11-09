Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'ye tepki

ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları:

''ABD'nin Suriye'deki petrol gelirlerini YPG'ye verdiği iddialarına ilişkin, "Petrol revezvleri için orada olduklarını zaten itiraf ediyorlar. YGP PKK gibi terör örgütlerinin desteklendiğini biliyoruz"

"YPG ideolojik olarak Suriyeli Kürtleri sürgüne gönderdi. Bugün soykırımdan bahsedeceksek Hocalı'da yapılan soykırımdır"

"ABD çok açık bir şekilde YPG/PKK'ya destek vermiştir. Bunu da kendisi açıklıyor" dedi.