Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'ye mesaj

TÜRKİYE ve dünya gündemini oluşturan konular hakkında çarpıcı ifadeler kullanan Çavuşoğlu, Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) de sert mesajlar verdi. İşte Çavuşoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar:

KAYIP GAZETECİ CEMAL KAŞIKÇI

Kaşıkçı olayını açıklığa kavuşturmak zorundayız. Soruşturma şeffaf bir şekilde yürütülmeli. Başkonsolosluk şahısların sorgulanacağı yer değildir. Savcılık, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda uygun gördüğü herkesin ifadesine başvurulabilir.

POMPEO'NUN TÜRKİYE ZİYARETİ

Bugüne kadar bu olayla ilgili yapılan açıklama ve hassasiyet önemli. Pompeo Riyad'dan sonra Ankara'ya gelecek. Biz bu ziyaretten elbette mutluluk duyarız. Avrupa ülkelerinin bu olayla ilgili açıklamaları önemli. Bugüne kadar yapılan açıklamaları olumlu buluyoruz. Bir ülkenin dışişleri bakanı Türkiye'ye geldiği zaman her alanda konuşma yapıyoruz. Bize söylenmeyen neler var, Pompeo Riyad'daki görüşmelerini bize de anlatacaktır. FETÖ'nün iadesi konusunda adım atılmaması ciddi sorun.

'SİZ TEMİZLEMEZSENİZ BİZ TEMİZLERİZ'

Münbiç'ten teröristlerin temizlenmesi yetmez. Pompeo göreve gelir gelmez Münbiç'le ilgili yol haritasını onaylamıştık. Tillerson zamanında çalışmalar başlamıştı. Ortak eğitim programları başladı. Biraz gecikme var. Münbiç'te bu yol haritasının uygulanması bizim için önemli. Teröristler yalnızca Münbiç'ten değil Fırat'ın doğusundan da temizlenmeli. ABD'nin sorumluluğu bu teröristleri temizlemektir. ABD teröristlere çok büyük destek verdi. Pompeo ile ikili sorunları görüşeceğiz. Münbiç konusunda ABD'de bir savsaklama hissedersek önceki çizgiye döneriz. Ya siz temizleyin ya da biz temizleriz.

İDLİB'DE ÇEKİLME SÜRECİ

Esasen İdlib memorandumu sadece insani bir felaketin önüne geçmemiştir siyasi çözüm için de çok önemli bir yol açmıştır. Suriye ile ilgilenen tüm ülkelere de bunu anlatmaya çalışıyoruz. Çekilme konusunda sorun yok. Memorandum konusunda silahtan arındırılmış bölge çalışmalarımız devam ediyor. Radikal grupların bu bölgeden çekilmesi konusunda bir sıkıntı görülmüyor. Bu devam eden bir süreç. İdlib bölgesinden geçen iki otoyolun açılması süreci de devam edecektir. Atılan adımlardan Rusya'nın da memnun olduğunu biliyorum. Lavrov'da bize bu konulardan dolayı teşekkürlerini belirtti. Maalesef bu radikal gruplar Halep'ten Doğu Guta'dan buraya özellikle gönderilmiştir. Bunların buradaki mevcudiyeti İdlib'e saldırı için bir bahane olarak kullanılacaktı. Suriye'nin güneybatısından ve Deyrizor bölgesinden buraya radikal gruplar getirilmiştir. Biz sınırımızın ötesinde terörist ve radikal gruplar istemeyiz. Yabancı teröristler de var. Bunlara karşı alınacak tedbirler için görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Ortak bir stratejiye de ihtiyacımız var.

'KIBRIS ORTAK DAVAMIZDIR'

Kıbrıs konusunda yeni bir müzakereye başlamadan önce tüm taraflarla görüşerek nasıl bir müzakere yapılacağı ve ne için müzakere edileceğinin belirlenmesi gerekir. Şu bilinsin. Biz Türkiye olarak, hiçbir konuda hiçbir kimseye hesap vermek zorunda olmayan bir ülke olarak Kıbrıs konusu bizim ortak davamızdır. Attığımız her adımı ve söylediğimiz her söylemi KKTC yönetimiyle istişare ederek gerek Türkiye'de gerek Kıbrıs'ta birlikte aldığımız kararlar doğrultusunda yapıyoruz.