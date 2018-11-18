Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD çıkarması

ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ziyareti kapsamında 19-20 Kasım tarihlerinde New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ev sahipliğinde Birleşmiş Milletler Merkezi’nde düzenlenecek Medeniyetler İttifakı 8. Küresel Forumu’na katılacak. 20 Kasım'da Washington'a bir çalışma ziyareti düzenleyecek olan Bakan Çavuşoğlu'nun burada yapacağı görüşmelerde ikili ilişkilerde bölgesel ve uluslararası konuları ele alması bekleniyor. New York Başkonsolosluğu’nda Türk toplumunun temsilcileri ile bir araya gelen ve yeni Türkevi inşaat alanını ziyaret ettiğini belirten Bakan Çavuşoğlu, inşaat hakkında bilgi verdi. Türkiye'nin dünyada 241 misyonu olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin büyükelçilik ve başkonsolosluk açısından dünyada 5. ülke olduğunu ifade etti. Türkiye'nin ABD ile ilişkilerinde çalkantılı günler yaşandığını belirten Bakan Çavuşoğlu, "Herkes konuyu Rahip Brunson meselesine götürmeye çalıştı, ya da bu problemle sınırlamaya çalıştı ama esas bizim ilişkilerimizi geren iki konu var” dedi.

‘ABD TERÖRE AÇIK DESTEK VERİYOR’

Bunlardan birinin ABD'nin Suriye'de YPG/PKK'ya destek vermesi olduğunu söyleyen Bakan Çavuşoğlu, “Aynı örgüt olduğunu bilmesine ve kabullenmesine rağmen bu işbirliğini de zaruri görmesi gerçekten büyük bir hatadır" diye konuştu. Terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in iadesi konusunu en son Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefon görüşmesinde ABD Başkanı Donald Trump'a aktardığını belirten Bakan Çavuşoğlu, "Son zamanlarda FBI, ABD de eli kanlı terör örgütünün buradaki ihlallerini incelemeye başladı. Yani kapsamlı bir soruşturma başlattılar ve bu aşamada bu terör örgütünün değişik eyaletlerde Amerikan kanunlarını nasıl ihlal ettiğini, bankaları nasıl dolandırdığını, vergi kaçakçılığını nasıl yaptığını, bunu nasıl profesyonel yöntemlerle yaptığını ve kimleri nasıl kullandığını görmeye başladılar. Bu, Amerikalıların bizzat bizlere de söylediği bir bilgidir. Şimdi bu terör örgütünün karanlık yüzünü burada FBI görmeye başladı, soruşturmalarda görüyorlar" dedi.

