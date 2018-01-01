Bakan Çavuşoğlu'nda kongre mesaisi

BAŞBAKAN Binali Yıldırım ve Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün Burdur'da bir araya gelerek önce Burdur AK Parti 6. Olağan İl Kongresi'ne katıldılar. Yıldırım ve Çavuşoğlu'nun ikinci durakları ise yine AK Parti'nin il kongresi için Isparta oldu.