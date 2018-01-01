Bakan Çavuşoğlu'nda kongre mesaisi

BAŞBAKAN Binali Yıldırım ve Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün Burdur'da bir araya gelerek önce Burdur AK Parti 6. Olağan İl Kongresi'ne katıldılar. Yıldırım ve Çavuşoğlu'nun ikinci durakları ise yine AK Parti'nin il kongresi için Isparta oldu.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.