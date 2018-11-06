Bakan Çavuşoğlu'na Japonya’da sevgi seli

JAPONYA Başbakanı Shinzo Abein'in karşıladığı Bakan Çavuşoğlu, Abein ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Japonya Danışma Meclis Başkanı Date Chuchi ve Japonya Ticaret ve Sanayi Bakanı Keizai Sangyo Daijin ile de ikili görüşmeler gerçekleştirdi. İkili görüşmelerinin ardından Japonya Ulusal Basın Kulübü'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu, Türkiye ve Japonya arasındaki stratejik ortaklık hedeflerine dikkati çekti. Bakan Çavuşoğlu daha sonra Japon CEO ve iş insanlarıyla Yuvarlak Masa Toplantısı'na katıldı.