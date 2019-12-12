Bakan Çavuşoğlu: 'Müslümanlar İslamofobi yüzünden sıkıntı yaşıyor'

BAKAN Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı’nın (İİT) 50. kuruluş yılı kutlamaları kapsamında bulunduğu Fas'ta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Çavuşoğlu, konferans ekseninde çabaları dolayısıyla Fas Krallığı'na tebriklerini, liderliği sebebiyle Fas Kralı 6. Muhammed'e ve başarılı yönetimlerinden ötürü Kudüs Komitesine teşekkürlerini iletti. İİT'nin 50 yıl önce Rabat Anlaşması'yla kurulduğunu, Kudüs ve Filistin başta olmak üzere halen ortak amaçlar güdüldüğünü kaydeden Bakan Çavuşoğlu, "İİT'de birlik önemlidir" dedi. Bakan Çavuşoğlu, dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan Müslümanların bazı zorluklarla yüz yüze geldiklerini vurgulayarak, "Ancak İslamofobi, ırkçılık, ayrımcılık sebebiyle Avrupa'da yaşayan Müslüman topluluklar da dahil tüm dünyada Müslümanlar birçok meydan okumayla karşılaşıyor. Avrupa'da birçok ülkede Türklerin yanı sıra çok sayıda Faslı hayatını sürdürüyor" diye konuştu. İslam İşbirliği Teşkilatı’nın 50. kuruluş yıldönümü nedeniyle Fas'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, liderlerle aile fotoğrafı çektirdi. Bakan Çavuşoğlu'nun yanında İİT Genel Sekreteri Youssef Al-Othaimeen yer aldı. Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "57 üye ülkeyle 1.8 milyar Müslüman’ı temsil eden İslam İşbirliği Teşkilatı’nın daha etkin olması için birlikte hareket etmeliyiz. İsrail işgali karşısında Filistin için tek umut, ümmetin birliğidir" ifadelerini kullandı.