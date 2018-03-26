Bakan Çavuşoğlu mesajı Bursa'da verdi

DAHA sonra Ak Parti Bursa İl Başkanlığı’nın Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlediği siyaset akademisine katılan Bakan Çavuşoğlu, gündeme dair açıklamalar yaptı. Bakan Çavuşoğlu, programın ardından Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı ziyaret etti. Tüm dünyada büyükelçilikler açacaklarını dile getiren Bakan Çavuşoğlu, “Latin Amerika’da da olmak üzere tüm ülkelerde büyükelçilikler açacağız. Şimdi sıra Uruguay’da. Uruguay’a da bir sahtekâr kaçtı biliyorsunuz. Onun da ensesindeyiz. Öyle milletimizi dolandırıp da kaçmak yok. Öyle terör eyleminde bulundum ‘kaçtım’ yok. Tüm hainlerin ensesindeyiz" dedi. Türkiye Maarif Vakfı aracılığıyla FETÖ’nün başka ülkelerdeki okullarını devralacaklarını vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, “FETÖ’yü ülkesinden def etmek isteyen ülkelerdeki okulları devralacağız. Orada okuyan çocuklar var. Onlar ve aileleri ne olacak? Biz de istemeyiz çocukların mağdur olmasını. Bizim derdimiz o çocuklar ve aileleri değil ki. İlkokul çocuğunun ne günahı var" dedi. ABD’nin Kudüs kararına da tepki gösteren Bakan Çavuşoğlu, “ABD bu kadar güçlü de biz onlara kalsaydık Kudüs kararında ne olurdu? Kudüs kararında BM’de oylamada ABD tüm ülkeleri tek tek araya tehdit etti" diye konuştu.