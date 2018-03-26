Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
YouTube'dan şaşırtan uygulama! Kullanıcıları reklama boğacak
YouTube'dan şaşırtan uygulama!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 27 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Çikolata ve gazozların içinden cinsel gücü artırıcı ilaçlar çıktı
Çikolata ve gazozların içinden cinsel...
Facebook'tan bir skandal daha! Arama ve mesaj bilgilerini de toplamış
Facebook'tan bir skandal daha!

Bakan Çavuşoğlu mesajı Bursa'da verdi

Bursa'da temaslarda bulunan Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ilk olarak babası vefat eden Ak Parti Bursa Milletvekili Bennur Karaburun’a taziye ziyaretinde bulundu

Bakan Çavuşoğlu mesajı Bursa'da verdi

Bursa'da temaslarda bulunan Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ilk olarak babası vefat eden Ak Parti Bursa Milletvekili Bennur Karaburun’a taziye ziyaretinde bulundu

26 Mart 2018 Pazartesi 23:40
Bakan Çavuşoğlu mesajı Bursa'da verdi
banner404

DAHA sonra Ak Parti Bursa İl Başkanlığı’nın Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlediği siyaset akademisine katılan Bakan Çavuşoğlu, gündeme dair açıklamalar yaptı. Bakan Çavuşoğlu, programın ardından Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı ziyaret etti. Tüm dünyada büyükelçilikler açacaklarını dile getiren Bakan Çavuşoğlu, “Latin Amerika’da da olmak üzere tüm ülkelerde büyükelçilikler açacağız. Şimdi sıra Uruguay’da. Uruguay’a da bir sahtekâr kaçtı biliyorsunuz. Onun da ensesindeyiz. Öyle milletimizi dolandırıp da kaçmak yok. Öyle terör eyleminde bulundum ‘kaçtım’ yok. Tüm hainlerin ensesindeyiz" dedi. Türkiye Maarif Vakfı aracılığıyla FETÖ’nün başka ülkelerdeki okullarını devralacaklarını vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, “FETÖ’yü ülkesinden def etmek isteyen ülkelerdeki okulları devralacağız. Orada okuyan çocuklar var. Onlar ve aileleri ne olacak? Biz de istemeyiz çocukların mağdur olmasını. Bizim derdimiz o çocuklar ve aileleri değil ki. İlkokul çocuğunun ne günahı var" dedi. ABD’nin Kudüs kararına da tepki gösteren Bakan Çavuşoğlu, “ABD bu kadar güçlü de biz onlara kalsaydık Kudüs kararında ne olurdu? Kudüs kararında BM’de oylamada ABD tüm ülkeleri tek tek araya tehdit etti" diye konuştu.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Alanyalı Dışişleri BakanıMevlüt ÇavuşoğluAk Parti Bursa Milletvekili Bennur Karaburun
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanya Ülkü Ocakları'ndan anlamlı etkinlik
Alanya Ülkü Ocakları'ndan anlamlı etkinlik
Saadet Partisi liderinden Abdullah Gül sorusuna cevap: 'Zamanı gelince her şeyin cevabı verilir'
Saadet Partisi liderinden Abdullah Gül sorusuna cevap: 'Zamanı gelince her şeyin cevabı verilir'
Şahin'e üyelerden tam destek
Şahin'e üyelerden tam destek

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim