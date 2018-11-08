Bakan Çavuşoğlu Laos'ta

Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya ve Brunei’nin ardından geçtiği Laos’ta Başbakan Thongloun Sisoulith ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu Laos'ta
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BAKAN Çavuşoğlu, dışişleri bakanı düzeyindeki ilk ziyaret kapsamında gittiği Laos'un başkenti Viyentiyan'da, Başbakanlık binasında Laos Başbakanı Sisoulith ile bir araya geldi. Heyetler arası gerçekleşen görüşmede, Türkiye'nin Viyentiyan Büyükelçisi Ahmet İdem Akay da hazır bulundu. Görüşmede Bakan Çavuşoğlu ve Başbakan Sisoulith, Türkiye ile Laos arasındaki ikili siyasi, ekonomik ve ticari ilişkileri ele aldı. Ayrıca görüşmede Laos tarafı, Türk vatandaşlarının Laos ziyaretlerinde artık sınırda vize alabileceklerini açıkladı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Laos Dışişleri Bakanı Saleumxay Kommasith tarafından Diplomatik Vize Muafiyeti Anlaşması da imzalandı.

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