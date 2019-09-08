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Bakan Çavuşoğlu KKTC yolcusu

Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ziyaret gerçekleştirecek

POLİTİKA 08.09.2019, 22:29
Bakan Çavuşoğlu KKTC yolcusu
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Alper Kutay

DIŞİŞLERİ Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Bakan Çavuşoğlu’nun ziyareti çerçevesinde, başta Kıbrıs meselesi ile Doğu Akdeniz’e ilişkin son gelişmeler olmak üzere ortak gündem konularını ele almak amacıyla, KKTC makamları ve siyasi parti liderleriyle bir araya geleceği belirtildi. Bakan Çavuşoğlu ayrıca Mardin Ömerli’de şehit olan kahraman Polis Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva’ya Allah’tan rahmet, yakınlarına ve Türk milletine başsağlığı diledi. Bakan Çavuşoğlu, “Bu kalleş saldırının hesabını PKK’lı hainlerden soracağız” dedi.

#bakan çavuşoğlu #KKTC #Alanyalı Dışişleri Bakanı
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