Bakan Çavuşoğlu Katarlılarla görüştü

DİPLOMATİK kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Katar Kalkınma Fonu Direktörü el-Kevari'yi bakanlıkta kabul etti. Görüşmeyi sosyal medya hesabı Twitter'da değerlendiren Bakan Çavuşoğlu, el-Kevari ile insani ve kalkınma yardımı konularında işbirliği alanlarını ele aldıklarını belirtti. Bakan Çavuşoğlu ayrıca Amerikan Türk Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı James Jones ile bir araya geldi. Jones ile görüşmesi hakkında Twitter'da paylaşımda bulunan Bakan Çavuşoğlu, "Ülkelerimiz arasındaki ikili ekonomik iş birliği hakkında görüş alışverişinde bulunduk" ifadesini kullandı. Bakan Çavuşoğlu, gün içinde Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Moratinos ile de görüştü. Bakan Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin yaptığı Twitter paylaşımında, "Moratinos ile sürecin yeniden canlandırılması, görünürlüğünün artırılması ve eylem odaklı hale gelmesi imkanlarını görüştük. Medeniyetler İttifakı, çatışmaların önlenmesi, ara buluculuk ve barışın tesisi için önemli bir süreç" ifadesini kullandı.