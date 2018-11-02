Bakan Çavuşoğlu Japonya yolcusu

KATAR’A resmi ziyaret düzenleyen Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Programda konuşma yapan Bakan Çavuşoğlu, temasları için Doha'da olmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti. Ziyareti süresince yaptığı gözlemleri aktaran Bakan Çavuşoğlu, "Bu ziyaretimde Katar'ın kendine kendine, birçok alanda yeterli olabilmek için ekonomisini çeşitlendirmeye başladığını görmekten, neticelerini aldığını bizzat görmekten büyük bir mutluluk duydum ve başarılı çalışmalarınızın devamını diliyorum" ifadelerini kullandı. Yüksek Stratejik Komite Toplantıları sayesinde iki ülke arasındaki ilişkilerin ilerlediğini belirten Bakan Çavuşoğlu, "Daha yapacak çok çalışmamız var, ulaşılacak hedeflerimiz var, kat etmemiz gereken mesafelerimiz var. O nedenler bir sonraki toplantı yani dördüncü toplantı önem arz ediyor" dedi.

DEV ZİRVE BUGÜN ANTALYA’DA

D-8 Gelişen Ülkeler Teşkilatı’nın Dışişleri Bakanları Konseyi 18. Toplantısı’nın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde 3 Kasım Cumartesi (bugün) Antalya'da gerçekleştirileceği bildirildi. Söz konusu toplantıda 2017 İstanbul Zirvesi'nde alınan kararların sonuçları ile üye ülkeler arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ve D-8 Teşkilatı’nın daha etkin çalışması imkanları ele alınacak. Öte yandan Antalya’daki bu önemli zirvenin ardından Bakan Çavuşoğlu, 4-6 Kasım tarihlerinde Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono'nun davetine icabetle Japonya'yı ziyaret edecek.

JAPONYA’DA ÖNEMLİ TEMASLAR

Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde ikili ilişkiler ele alınacağı, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacağı bildirildi. Bakan Çavuşoğlu, bu ziyaret çerçevesinde Japon mevkidaşı Taro Kono, Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Hiroshige Seko, Üst Meclis Başkanı Chuichi Date ve Temsilciler Meclisi Başkanı Tadamori Oshima ile görüşmeler gerçekleştirmesi, ayrıca, Başbakan Shinzo Abe tarafından kabul edilmesi öngörülüyor. Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde ikili ilişkiler ele alınacak, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacağı bildirildi.

