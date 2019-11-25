Bakan Çavuşoğlu Japonya'dan Doha'ya geçti

ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya'da G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde Arjantin, Şili, Endonezya, Hollanda, Almanya ve Birleşik Krallık'tan mevkidaşları ile görüştü. Bakan Çavuşoğlu, yoğun Japonya ziyaretinin ardından Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Toplantısı’nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a refakat etmek üzere Doha'ya gitti.