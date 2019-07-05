Bakan Çavuşoğlu: 'İslam karşıtlığı moda oldu'

Alper KUTAY

YURTDIŞI hizmetindeki Diyanet İşleri Başkanlığı personelinin aynı zamanda dünya barışına da önemli katkı sağladığını dile getiren Bakan Çavuşoğlu, önümüzdeki dönemde daha yakın işbirliği içinde çalışmanın arzusu içinde olduklarını vurguladı. Bakan Çavuşoğlu, "İslam karşıtlığının sebeplerine baktığımız zaman, bunu savunanların ortaya inandırıcı ve tatmin edici bir argüman koyamadığını görüyoruz. Bunun popülizmden kaynaklandığını düşünüyoruz. Maalesef bugün popülizmden beslenen siyasi partilerin, hatta siyasetçilerinin ve medyanın, İslam ve göçmen düşmanlığını körüklediğini görüyoruz. Bu, sadece birkaç yıldır yaşadığımız olaylarla değerlendirilemez” diye konuştu.

‘HER TÜRLÜ KARŞITLIĞI REDDEDİYORUZ’

15 Mart'ta Yeni Zelanda'da Cuma namazını eda etmek için camiye gidenlerin katledildiğini anımsatan Bakan Çavuşoğlu, "Orada vatandaşlarımızın katledilmesi başka bir örnektir. Biz, Yeni Zelanda'daki cami saldırısı ile Sri Lanka'daki kilise saldırısını ayırt etmiyoruz. İkisi de hain ve terör saldırısıdır ama bugün dünya maalesef bizim gibi bakmıyor. İdeolojisinden, kendi görüşünden, kendi inancından bakıyor ama biz öyle bakmıyoruz. Bugün İslam düşmanlığının da antisemitizmin de veya Hıristiyan karşıtlığını da dahil her türlü karşıtlığı reddediyoruz. İnancımız gereği reddediyoruz ve insanlık suçu olarak görüyoruz. İşte bizim dışımızdaki inanca sahip olan herkesi de bu açıdan baktırmayı başardığımız zaman esasen bu olumsuz trendi hep birlikte geriye çevirebiliriz” dedi.