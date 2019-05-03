ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Paraguaylı mevkidaşı Luis Alberto Castiglioni ile Paraguay'ın Ankara Büyükelçiliğinin açılışını yaptı. Castiglioni'nin büyükelçiliğin açılması konusunda eylül ayında söz verdiğini söyleyen Çavuşoğlu, mevkidaşına bu sözünü tuttuğu için teşekkürlerini iletti.
Bakan Çavuşoğlu ile mevkidaşı büyükelçilik açtı
Alanyalı Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Paraguaylı mevkidaşı Luis Alberto Castiglioni ile Paraguay'ın Ankara Büyükelçiliğinin açılışını yaptı
ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Paraguaylı mevkidaşı Luis Alberto Castiglioni ile Paraguay'ın Ankara Büyükelçiliğinin açılışını yaptı. Castiglioni'nin büyükelçiliğin açılması konusunda eylül ayında söz verdiğini söyleyen Çavuşoğlu, mevkidaşına bu sözünü tuttuğu için teşekkürlerini iletti.
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