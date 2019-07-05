Bakan Çavuşoğlu ile Guterres BM'deki PKK skandalını görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü

Bakan Çavuşoğlu ile Guterres BM'deki PKK skandalını görüştü
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DİPLOMATİK kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, BM  Genel Sekreteri Guterres ile "BM Çocuklar ve Silahlı Çatışma Özel Temsilcisinin sözde Suriye Demokratik Güçleri ile eylem planı imzalaması"nı konuştu.
Çavuşoğlu, dün TRT Haber'de katıldığı programda BM Genel Sekreteri  Guterres'in silahlı çatışmalarda çocuklar konusundaki özel temsilcisi Virginia  Gamba'nın "SDG" ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK ile eylem planı imzalamasına  tepki göstermişti.
 
Guterres ile görüşeceğini belirten Çavuşoğlu, Türkiye'nin BM Daimi  Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu'nun Türkiye'nin yazılı protestosunu ilettiğini de  ifade etmişti.
 

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