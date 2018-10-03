Bakan Çavuşoğlu: ‘İki yılın açığını hemen kapatacağız’

Haber: Alper KUTAY

ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ile Dışişleri Bakanlığı’nda ortak basın toplantısı düzenledi. Hollanda ile ilişkilerin normalleşmesi sürecinde mevkidaşıyla yakın işbirliği içinde çalıştıklarını ve yaptıkları ortak açıklama sonrasında da çeşitli platformlarda görüşme imkanı bulduklarını anlatan Bakan Çavuşoğlu, büyükelçileri karşılıklı olarak atadıklarını hatırlattı. Blok ile baş başa ve heyetler arası "samimi ve verimli" görüşmeler yaptıklarının altını çizen Bakan Çavuşoğlu, ilişkilerde bundan sonraki süreçte iki yıllık açığı nasıl kapatacaklarını görüştüklerini ifade etti.

HOLLANDA FİRMALARI TÜRKİYE’DE

İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin önemine dikkati çeken Bakan Çavuşoğlu, şu anda doğrudan yatırım açısından Hollandalı firmaların Türkiye'de birinci sırada olduğunu, Türkiye'nin Hollanda'daki yatırımlarının da arttığını vurguladı. Bakan Çavuşoğlu, ikili ticaret hacmini yükseltmek için var olan mekanizmaları daha verimli şekilde kullanacaklarını belirtti. Terörle mücadele dahil birçok konuyu bugünkü görüşmelerde ele aldıklarını söyleyen Bakan Çavuşoğlu, özellikle yabancı savaşçılar ve terörle mücadelede iki ülke arasında bilgi paylaşımı konusunda daha yakın çalışma gerekliliğinde Hollandalı mevkidaşıyla hemfikir olduklarının altını çizdi.

‘ÜZÜCÜ OLAYLAR GERİDE KALDI’

Hollanda ile 400 yılı aşkın bir süreye sahip ilişki ve dostlukları olduğunu hatırlatan Bakan Çavuşoğlu, "İki yıl önce yaşanan üzüntü verici ve tekrarlanmaması gereken hadiseyle bazı olumsuz ayları ve yılları yaşadık fakat o günlerden ders alarak bir daha bunların tekrarlanmaması gerektiğine inanıyoruz. Bundan sonra pozitif gündeme odaklanarak ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz” dedi. Bakan Çavuşoğlu, Hollanda'da yaşayan Türk toplumu ve çifte vatandaşların durumu ile Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerini de ele aldıklarını vurguladı.

‘AVRUPA İLE İLİŞKİLER CANLANACAK’

Göç mutabakatını Hollanda'nın AB dönem başkanlığı sırasında imzalandığına dikkati çeken Bakan Çavuşoğlu, Hollanda'nın bu süreçte çok büyük katkıları olduğunu ve bu konudaki işbirliğini güçlendireceklerini anlattı. Bakan Çavuşoğlu, "Bugün, Avrupa ve AB ile ilişkilerimizi tekrar canlandırmak istiyoruz. Türkiye'de bu kararlılık var. AB'den ve Avrupa'dan da aynı yaklaşımı görüyoruz. Bunun devam etmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı. Ticaret savaşlarının olduğu bir dönemde çok taraflılığın yeniden konuşulmaya başlandığını ancak etkin çok taraflılık için herkesin katkısının önemli olduğunu vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, bölgesel ve uluslararası örgütlerin de daha etkin olması ve kritik rol oynaması gerektiğini söyledi. Bakan Çavuşoğlu, bu anlayış içinde Avrupa ile ilişkileri daha da güçlendireceklerine yönelik inancını dile getirdi. Bakan Çavuşoğlu, gelecek yılın ilk çeyreğinde bu ziyarete karşılık olarak Hollanda'yı ziyaret etmek istediğini ve bu süre içinde birlikte çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.